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МИД РФ: референдумы на освобожденных от Киева регионах соответствуют международному праву

Сергей Лебедев
21:55 23.09.2022
Голосование является реализацией законных прав жителей.
МИД РФ: референдумы на освобожденных от Киева регионах соответствуют международному праву
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях соответствуют международному праву и являются реализацией законных прав жителей. Об этом сегодня сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Кроме того, она отметила, что угрозы со стороны западных стран не изменят позицию России. Обвинения в адрес нашей страны Мария Захарова назвала лицемерными.

«В Брюсселе закрывали и продолжают закрывать глаза на превращение Украины в тоталитарное государство нацистского толка, где уже много лет грубо нарушаются основные права и свободы человека — право на жизнь, свободу слова, доступ к информации, свободу выражения мнения, свободу совести, использование родного языка», — заявила дипломат.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил о готовящемся Брюсселем новом пакете санкций в отношении России. По его словам, ограничительные меры будут направлены на «всех причастных» к организации всенародного голосования в освобожденных регионах Украины.

Напомним, о намерении провести голосование по вхождению в состав РФ объявили Луганская и Донецкая народные республики, Херсонская и Запорожская области. Референдумы будут проходить с 23 по 27 сентября. 

Накануне президент России Владимир Путин в телеобращении к гражданам страны поддержал решение о проведении референдумов о вхождении в состав РФ в республиках Донбасса, а также на территориях Украины, которые контролируют силы ВС РФ, ЛНР и ДНР. 

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