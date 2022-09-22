Боррель анонсировал новые санкции против России и республик Донбасса за референдумы

По словам главы европейской дипломатии, пока не было решено, кто именно попадет под санкции.

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Евросоюз планирует ввести новые санкции в отношении России, ее руководства и организаторов референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом сказано в заявлении глав МИД ЕС, которое зачитал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Дополнительные ограничительные меры против России будут представлены максимально быстро в координации с нашими партнерами», - отметил Боррель, передает РИА Новости.

Он также пообещал «привлечь к ответу» РФ, ее политическое руководство и всех вовлеченных в организацию референдумов. По словам Борреля, пока главы МИД не решили, кто именно попадет под санкции, и не составили список. При этом он пообещал усилить военную поддержку киевского режима.

Напомним, о намерении провести голосование по вхождению в состав РФ объявили Луганская и Донецкая народные республики, Херсонская и Запорожская области. Референдумы будут проходить с 23 по 27 сентября.

Накануне президент России Владимир Путин в телеобращении к гражданам страны поддержал решение о проведении референдумов о вхождении в состав РФ в республиках Донбасса, а также на территориях Украины, которые контролируют силы ВС РФ, ЛНР и ДНР.