МО РФ: ликвидировано более 500 боевиков ударами в районах Краматорска, Славянска и Запорожья

В ежедневной сводке Минобороны о проведении спецоперации также говорится об уничтожении украинского истребителя МиГ-29 и двух штурмовиков Су-25.

© Видео: Минобороны России © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress

Вооруженные силы РФ нанесли ряд ударов по неприятельским войскам в районах Краматорска, Славянска и Запорожья, в результате которых ВСУ потеряли более 500 своих бойцов. Об этом на брифинге 23 сентября сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Так, после удара ВКС России по подразделениям противника в районе Краматорска уничтожены более 220 украинских военнослужащих. Под Славянском и в районе населенного пункта Озерное ДНР ВС РФ нанесли огневое поражение подразделениям иностранцев, принимающих участие в боевых действиях на стороне официального Киева. В результате, как утверждает Конашенков, ВСУ потеряли более сотни наемников.

Также после ударов в районе Запорожья по позициям тактической группы «Чайка» и пунктам временной дислокации нацбатальонов «Скиф», «Днепр» и «Гепард» противник понес потери в живой силе и военной технике. Уничтожены более 190 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники.

В ежедневной сводке Минобороны о проведении спецоперации на Украине также говорится об уничтожении украинского истребителя МиГ-29 и двух штурмовиков Су-25.

Утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам, в котором поддержал референдумы о присоединении республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей к РФ и объявил о проведении в стране частичной мобилизации.

Минобороны России сегодня опубликовало кадры, на которых мобилизованные жители Новосибирска прибывают в военкоматы города. Это граждане до 35 лет, имеющие необходимые воинские учетные специальности. Как утверждают сотрудники военкомата, большинство мобилизованных прибыли добровольно, не дожидаясь повестки.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов