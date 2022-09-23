МО РФ публикует кадры из военкомата Новосибирска, куда прибывают мобилизованные

Большая работа проводится с гражданами, которые хотят заключить контракт и пойти добровольцами для участия в спецоперации.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России публикует кадры, на которых мобилизованные жители Новосибирска прибывают в военкоматы города. Это граждане до 35 лет, имеющие соответствующие воинские учетные специальности.

Как утверждает сотрудник военкомата Кировского и Ленинского районов Светлана Шпаченко, большинство людей пришли добровольно, не дожидаясь повестки.

«Большая работа в настоящее время проводится с гражданами, которые желают заключить контракт и пойти добровольцами для участия в специальной военной операции», - пояснила она.

Утром 21 сентября в телеобращении президент РФ Владимир Путин поддержал референдумы о воссоединении с Россией в республиках Донбасса и неподконтрольных официальному Киеву территориях Украины и объявил о проведении частичной мобилизации.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов