Армия Армия Армия

В МО РФ заявили об уничтожении украинского истребителя МиГ-29 и двух штурмовиков Су-25

13:25 23.09.2022
Как уточнил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, вражеские самолеты были сбиты истребительной авиацией ВКС России.
© Видео: Минобороны России © Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress
Читайте нас на:

В Минобороны России заявили об уничтожении в воздухе украинского истребителя МиГ-29 и двух штурмовиков Су-25. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбит в воздухе один украинский истребитель МиГ-29 в районе населенного пункта Новоселовка Николаевской области, а также два Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Веселое Херсонской области и Камышевка Донецкой Народной Республики», - отметил Конашенков. 

Еще он подвел суточный итог боевой работы российских средств ПВО. Было сбито 19 украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Новая Каховка, Томарино, Новорайск, Шляховое, Миролюбовка, Беляевка, Крещеновка, Брусникинское, Чкалово (Херсонская область), Любимовка (Запорожская область), Валерьяновка, Триполье, Владимировка, Горное, Харцызск, Новоалександровка, Евгеновка, Терны и Красная Поляна (ДНР). 

Кроме этого, в районах населенных пунктов Плодовое и Новая Каховка в Херсонской области было уничтожено в воздухе 42 реактивных снаряда РСЗО «Ольха» и HIMARS. 

Игорь Конашенков рассказал и о результатах нанесенных за сутки ударов оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии. 

В их ходе были поражены пункты временной дислокации 59-й мотопехотной и 63-й механизированной бригад ВСУ, которые находились в районах населенных пунктов Безыменное и Терновые Поды в Николаевской области. При этом враг потерял более 130 военнослужащих. 

Также удалось поразить четыре пункта управления противника. В их число вошли пункты управления 14-й мехбригады ВСУ (в районе населенного пункта Двуречная в Харьковской области) и 9-го полка нацгвардии (в районе населенного пункта Приморское Запорожской области. Поражению подверглись и командно-наблюдательные пункты 2-го и 3-го батальонов 65-й мехбригады ВСУ. Они находились в районах населенных пунктов Новоандреевка и Верхняя Терса Запорожской области. При этом были подавлены 74 артиллерийских подразделения врага, а также поражены живая сила и военная техника в 142 районах. 

Подверглись уничтожению три украинских склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением. Они располагались в районе города Запорожье, а также населенных пунктов Моначиновка (Харьковская область) и Донецкое (ДНР). 

Российские войска также уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс «Бук-М1». Это произошло в районе Никифоровки в ДНР. 

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил и актуальные данные по потерям украинской военной техники. С начала спецоперации враг недосчитался 298 самолетов, 155 вертолетов, 2 054 беспилотников, 376 ЗРК, 5 077 танков и других боевых бронированных машин, 844 боевых машин РСЗО, 3 410 орудий и минометов, а также 5 794 единиц специальной военной автотехники. 

Также Конашенков заявил о ликвидации более 500 боевиков ударами в районах Краматорска, Славянска и Запорожья.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:58 В стране и мире
Песков не знает, есть ли в Кремле добровольцы, готовые участвовать в спецоперации
12:52 В стране и мире
В Кремле заявили, что не знают, где сейчас находится Медведчук
12:10 В стране и мире
Видео
Аксенов на встрече с мобилизованными крымчанами пообещал максимальную помощь их семьям
11:12 Армия
Видео
За офицера до 1 000 долларов: освобожденный рассказал о жажде наживы украинских националистов
18:26 В стране и мире
Видео
Умер военный корреспондент «Звезды» Максим Гриценко
Популярное
Песков объяснил, зачем нужен пропущенный 7-й пункт в указе о частичной мобилизации
Видео
Шойгу заявил, что мобилизованные будут иметь статус и денежное содержание военнослужащих по контракту
Видео
Шойгу: военнослужащие по призыву в зону спецоперации отправляться не будут
Видео
«Ты че такой суровый?»: Путин с шутки начал встречу с инженерами в Новгороде
Видео
Путин пообещал использовать все имеющиеся в распоряжении средства для защиты России
Видео
Бойцы «Вагнера» рассказали об израильском наемнике, воевавшем за ВСУ под Артемовском
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.