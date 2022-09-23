В МО РФ заявили об уничтожении украинского истребителя МиГ-29 и двух штурмовиков Су-25

© Видео: Минобороны России © Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress

В Минобороны России заявили об уничтожении в воздухе украинского истребителя МиГ-29 и двух штурмовиков Су-25. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбит в воздухе один украинский истребитель МиГ-29 в районе населенного пункта Новоселовка Николаевской области, а также два Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Веселое Херсонской области и Камышевка Донецкой Народной Республики», - отметил Конашенков.

Еще он подвел суточный итог боевой работы российских средств ПВО. Было сбито 19 украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Новая Каховка, Томарино, Новорайск, Шляховое, Миролюбовка, Беляевка, Крещеновка, Брусникинское, Чкалово (Херсонская область), Любимовка (Запорожская область), Валерьяновка, Триполье, Владимировка, Горное, Харцызск, Новоалександровка, Евгеновка, Терны и Красная Поляна (ДНР).

Кроме этого, в районах населенных пунктов Плодовое и Новая Каховка в Херсонской области было уничтожено в воздухе 42 реактивных снаряда РСЗО «Ольха» и HIMARS.

Игорь Конашенков рассказал и о результатах нанесенных за сутки ударов оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии.

В их ходе были поражены пункты временной дислокации 59-й мотопехотной и 63-й механизированной бригад ВСУ, которые находились в районах населенных пунктов Безыменное и Терновые Поды в Николаевской области. При этом враг потерял более 130 военнослужащих.

Также удалось поразить четыре пункта управления противника. В их число вошли пункты управления 14-й мехбригады ВСУ (в районе населенного пункта Двуречная в Харьковской области) и 9-го полка нацгвардии (в районе населенного пункта Приморское Запорожской области. Поражению подверглись и командно-наблюдательные пункты 2-го и 3-го батальонов 65-й мехбригады ВСУ. Они находились в районах населенных пунктов Новоандреевка и Верхняя Терса Запорожской области. При этом были подавлены 74 артиллерийских подразделения врага, а также поражены живая сила и военная техника в 142 районах.

Подверглись уничтожению три украинских склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением. Они располагались в районе города Запорожье, а также населенных пунктов Моначиновка (Харьковская область) и Донецкое (ДНР).

Российские войска также уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс «Бук-М1». Это произошло в районе Никифоровки в ДНР.

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил и актуальные данные по потерям украинской военной техники. С начала спецоперации враг недосчитался 298 самолетов, 155 вертолетов, 2 054 беспилотников, 376 ЗРК, 5 077 танков и других боевых бронированных машин, 844 боевых машин РСЗО, 3 410 орудий и минометов, а также 5 794 единиц специальной военной автотехники.

Также Конашенков заявил о ликвидации более 500 боевиков ударами в районах Краматорска, Славянска и Запорожья.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов