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В Кремле заявили, что не знают, где сейчас находится Медведчук

Тимур Шерзад
12:52 23.09.2022
Как сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, он не комментирует информацию относительно обмена.
В Кремле заявили, что не знают, где сейчас находится Медведчук
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему сейчас неизвестно, где находится Виктор Медведчук. Также он ответил, что не комментирует информацию относительно обмена Медведчука, о котором ранее заявлял глава ДНР Пушилин.  

«Мне неизвестно о том, что президент общался с ним. Не располагаю такой информацией», - ответил Песков на вопрос относительно того, общался ли Путин с Медведчуком после его освобождения. 

Также Песков не смог ответить на вопрос, есть ли в Кремле добровольцы, готовые участвовать в спецоперации.

Кроме этого, в Кремле заявили, что в случае присоединения новых территорий по итогам референдумов там будет действовать Конституция России.

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