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Песков не знает, есть ли в Кремле добровольцы, готовые участвовать в спецоперации

Виктория Ивашечкина
12:58 23.09.2022
Также он подчеркнул, что Кремль гордится людьми, которые сами прибыли в военкоматы за первые сутки частичной мобилизации.
Песков не знает, есть ли в Кремле добровольцы, готовые участвовать в спецоперации
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, есть ли в Кремле добровольцы, которые готовы участвовать в спецоперации на Украине.

«Мне пока неизвестно о таких примерах», - отметил Песков.

Также он подчеркнул, что Кремль гордится людьми, которые сами прибыли в военкоматы за первые сутки частичной мобилизации.

«Мы гордимся такими людьми, конечно», - заявил представитель Кремля.

Кроме этого, Дмитрий Песков рассказал, что огромное количество фейковых материалов о частичной мобилизации сейчас распространяется в соцсетях. Представитель Кремля призвал относиться к таким сообщениям трезво и вдумчиво.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что получил от первых четырех депутатов Госдумы - Виталия Милонова, Дмитрия Хубезова, Сергея Сокола и Дмитрия Саблина - заявления с просьбой отправить их в зону спецоперации на Украине в составе Вооруженных сил РФ. По его словам, заявления рассмотрит Минобороны России.

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