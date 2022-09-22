В стране и мире Пушилин заявил, что среди освобожденных пленных есть Медведчук Виктория Ивашечкина Пушилин заявил, что среди освобожденных пленных есть Медведчук. © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что среди освобожденных пленных есть политик Виктор Медведчук. Он также сообщил об освобождении украинской стороной пятерых военных республики. По словам Пушилина, ранее при участии Медведчука были освобождены более тысячи военных ДНР, попавших в плен. Кроме этого, глава республики подчеркнул, что сам подписал указ об обмене пленными. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика