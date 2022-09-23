В Кремле рассказали о последствиях возможного нападения Киева на потенциально присоединенные территории

Представитель Кремля добавил, что переговоры с Киевом востребованы, но предпосылок для них сейчас нет, поскольку украинская сторона собирается решать вопросы на поле боя.

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В случае присоединения территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей там будет действовать Конституция РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сразу же в отношении этих территорий начнет действовать Конституция Российской Федерации, где все предельно четко изложено на этот счет», - сказал представитель Кремля.

Песков заявил о востребованности переговоров Москвы и Киева, но указал на отсутствие предпосылок к ним, поскольку украинская сторона собирается решать вопросы на поле боя.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Утром 21 сентября Путин снова выступил с телеобращением, в котором поддержал референдумы о присоединении республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей к РФ и объявил о проведении в стране частичной мобилизации.