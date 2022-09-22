Боец ВДВ показал отбитую у ВСУ западную технику

Сейчас российские военнослужащие восстанавливают западную технику, осваивают ее и готовятся применять в бою.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Наступающие подразделения вооруженных сил Украины не в состоянии справиться с новейшей техникой стран НАТО и бросают ее прямо на передовых позициях. Об этом рассказали российские десантники. Так, после очередного боестолкновения они завладели БТР-3У украинского производства, который был оборудован иностранным вооружением, а так же БМП-2, переданной из стран Восточной Европы.

«Сейчас восстанавливаем, осваиваем технику и готовимся применять ее в бою. Вся она максимум заряжена, они сделали по одному выстрелу и сбежали. Техникой их регулярно снабжают западные страны, но так как личного состава нет, то они не умеют с ней управляться и все бросают», - рассказал наводчик-оператор Артем.

Еще хуже обстоят дела с моральным духом бойцов украинской армии, добавил он. После неудачного наступления многие солдаты ВСУ оказались захвачены.

«Дают показания. Говорят, что должны взять это направление любой ценой, иначе попадут в дизбат. Моральный дух у них подавлен. Говорят, что не хотят воевать. Не хотят и не умеют», - констатировал наводчик-оператор.

Накануне Минобороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений Воздушно-десантных войск в ходе проведения специальной военной операции.

Противник предпринял попытку прорыва на одном из участков обороны подразделений ВДВ, но был остановлен шквальным огнем из штатного вооружения боевых машин десанта БМД-2, стрелкового оружия и ПТРК. Понеся ощутимые потери, националисты попытались укрыться в бронетехнике, но были уничтожены из противотанковых ракетных комплексов.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.