Армия Армия Армия

Боец ВДВ показал отбитую у ВСУ западную технику

05:00 22.09.2022
Сейчас российские военнослужащие восстанавливают западную технику, осваивают ее и готовятся применять в бою.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Наступающие подразделения вооруженных сил Украины не в состоянии справиться с новейшей техникой стран НАТО и бросают ее прямо на передовых позициях. Об этом рассказали российские десантники. Так, после очередного боестолкновения они завладели БТР-3У украинского производства, который был оборудован иностранным вооружением, а так же БМП-2, переданной из стран Восточной Европы.

«Сейчас восстанавливаем, осваиваем технику и готовимся применять ее в бою. Вся она максимум заряжена, они сделали по одному выстрелу и сбежали. Техникой их регулярно снабжают западные страны, но так как личного состава нет, то они не умеют с ней управляться и все бросают», - рассказал наводчик-оператор Артем.

Еще хуже обстоят дела с моральным духом бойцов украинской армии, добавил он. После неудачного наступления многие солдаты ВСУ оказались захвачены.

«Дают показания. Говорят, что должны взять это направление любой ценой, иначе попадут в дизбат. Моральный дух у них подавлен. Говорят, что не хотят воевать. Не хотят и не умеют», - констатировал наводчик-оператор.

Накануне Минобороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений Воздушно-десантных войск в ходе проведения специальной военной операции.

Противник предпринял попытку прорыва на одном из участков обороны подразделений ВДВ, но был остановлен шквальным огнем из штатного вооружения боевых машин десанта БМД-2, стрелкового оружия и ПТРК. Понеся ощутимые потери, националисты попытались укрыться в бронетехнике, но были уничтожены из противотанковых ракетных комплексов.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
03:00 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры последствий удара РСЗО HIMARS по гражданским объектам Херсона
02:30 В стране и мире
Евросоюз анонсировал восьмой пакет санкций против России
04:30 В стране и мире
В Минпромторге оценили влияние на экономику госрегулирования цен
21:58 В стране и мире
Видео
Перенастройка международных отношений: что говорили на Генассамблее ООН после обращения Путина
18:26 В стране и мире
Видео
Умер военный корреспондент «Звезды» Максим Гриценко
Популярное
Песков объяснил, зачем нужен пропущенный 7-й пункт в указе о частичной мобилизации
Видео
Шойгу заявил, что мобилизованные будут иметь статус и денежное содержание военнослужащих по контракту
Видео
Шойгу: военнослужащие по призыву в зону спецоперации отправляться не будут
Видео
«Ты че такой суровый?»: Путин с шутки начал встречу с инженерами в Новгороде
Видео
Путин пообещал использовать все имеющиеся в распоряжении средства для защиты России
Видео
Бойцы «Вагнера» рассказали об израильском наемнике, воевавшем за ВСУ под Артемовском
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.