Боец ВДВ показал отбитую у ВСУ западную технику
Наступающие подразделения вооруженных сил Украины не в состоянии справиться с новейшей техникой стран НАТО и бросают ее прямо на передовых позициях. Об этом рассказали российские десантники. Так, после очередного боестолкновения они завладели БТР-3У украинского производства, который был оборудован иностранным вооружением, а так же БМП-2, переданной из стран Восточной Европы.
«Сейчас восстанавливаем, осваиваем технику и готовимся применять ее в бою. Вся она максимум заряжена, они сделали по одному выстрелу и сбежали. Техникой их регулярно снабжают западные страны, но так как личного состава нет, то они не умеют с ней управляться и все бросают», - рассказал наводчик-оператор Артем.
Еще хуже обстоят дела с моральным духом бойцов украинской армии, добавил он. После неудачного наступления многие солдаты ВСУ оказались захвачены.
«Дают показания. Говорят, что должны взять это направление любой ценой, иначе попадут в дизбат. Моральный дух у них подавлен. Говорят, что не хотят воевать. Не хотят и не умеют», - констатировал наводчик-оператор.
Накануне Минобороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений Воздушно-десантных войск в ходе проведения специальной военной операции.
Противник предпринял попытку прорыва на одном из участков обороны подразделений ВДВ, но был остановлен шквальным огнем из штатного вооружения боевых машин десанта БМД-2, стрелкового оружия и ПТРК. Понеся ощутимые потери, националисты попытались укрыться в бронетехнике, но были уничтожены из противотанковых ракетных комплексов.
Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.