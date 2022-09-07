Бойцы рембата ВС РФ рассказали о трофейных «подарках» ВСУ

После необходимого ремонта, на трофейную технику наносятся знаки отличия и она возвращается в строй.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Все чаще российские военнослужащие становятся обладателями боевых трофеев в ходе спецоперации на Украине. Речь о технике, которую националисты бросают, отступая с передовой. Такие бронемашины в рембатах ВС РФ называют «подарками». Как правило, это совершенно исправная техника с полным боекомплектом и топливными баками. После осмотра она возвращается на фронт.

Бывают и комичные случаи, об одном из которых съемочной группе «Звезды» рассказал заместитель командира ремонтной роты Иван. При обследовании очередного подбитого и брошенного бойцами ВСУ танка Т-80 в его башне нашли американский флаг. Звездно-полосатый сувенир находился на месте механика-водителя и немало удивил ремонтников. Впрочем, «начинка» башни также была модернизирована за счет иностранных приборов ночного видения.

Трофейная техника, которая не полежит ремонту, разбирается на запасные части. Такие «доноры» обеспечивают боеспособность других бронемашин, пояснили в рембате. Все работы занимают минимум времени. Военнослужащие-ремонтники признаются, что за время специальной операции получили уникальный опыт и теперь могут вернуть в строй любую технику.