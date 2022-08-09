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Пленный из ВСУ рассказал о презрительном отношении западных украинцев к уроженцам востока страны

Тимур Шерзад
18:18 09.08.2022
Кроме этого, попавший в плен в ЛНР военнослужащий 53-й мехбригады ВСУ Виталий Орлов отметил низкое качество техники и вооружения, а также недовесы в столовой в вооруженных силах Украины.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: НМ ЛНР
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Народная милиция Луганской Народной республики публикует видео беседы с украинским пленным Виталием Орловым, который рассказал о быте и нравах 53-й механизированной бригады ВСУ. 

«Первая проблема - финансовая. По контракту должно выплачиваться в течение трех месяцев первого квартала, а они затягивали вплоть до окончания контракта, а потом ребятам еще приходилось судиться за эти деньги», - признался пленный. 

Также, по его слова, не на высоте было и питание, имелись недовесы. Отношение работников столовой выражалось фразой - «не нравится, не ешь». При этом часто приходилось выбивать вещи. Особенно, когда подходил сезон, не все сразу выдавалось.

«Бригада была набрана с восточной Украины, но попадались люди и из западной и средней. Смотрели на нас - мол, москалей набрали в бригаду, и смеялись, мол, свои воюют против своих. Они смотрели на нас свысока», - подчеркнул пленный. 

При этом, по словам Орлова, в бригаде имелся некомплект личного состава. Имелось только 70 процентов от требуемого количества военнослужащих. При этом в его взводе было только 15 человек из положенных 28.

«У нас в подразделении американского вооружения не было. У нас были автоматы АКМС и АКМ. Некоторым ребятам такое оружие дали, которое даже не стреляло. Они даже не могли его зарядить, потому что не срабатывали механизмы», - возмутился Виталий Орлов. 

Военная техника была не сильно лучше, по ощущению пленного, еще из 70-х годов. Половина не ездит, половина не стреляет, и постоянно находится в ремонте - именно так и охарактеризовал ее военнослужащий ВСУ. 

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