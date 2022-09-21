Встретили прорыв ВСУ: кадры боевой работы ВДВ в зоне спецоперации на Украине
Огнем из штатного вооружения боевых машин десанта и гранатометов противник был остановлен и отброшен.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений Воздушно-десантных войск в ходе проведения специальной военной операции.
Противник предпринял попытку прорыва на одном из участков обороны подразделений ВДВ, но был остановлен шквальным огнем из штатного вооружения боевых машин десанта БМД-2, стрелкового оружия и гранатометов. Понеся ощутимые потери, националисты попытались укрыться в бронетехнике, но были уничтожены из противотанковых ракетных комплексов.
Ранее военнослужащие ВДВ в ходе проведения специальной военной операции уничтожили подразделение пехоты ВСУ и сорвали очередную безуспешную попытку наступления украинских сил, не допустив их прорыва.
Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.