Встретили прорыв ВСУ: кадры боевой работы ВДВ в зоне спецоперации на Украине

Огнем из штатного вооружения боевых машин десанта и гранатометов противник был остановлен и отброшен.

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Минобороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений Воздушно-десантных войск в ходе проведения специальной военной операции.

Противник предпринял попытку прорыва на одном из участков обороны подразделений ВДВ, но был остановлен шквальным огнем из штатного вооружения боевых машин десанта БМД-2, стрелкового оружия и гранатометов. Понеся ощутимые потери, националисты попытались укрыться в бронетехнике, но были уничтожены из противотанковых ракетных комплексов.

Ранее военнослужащие ВДВ в ходе проведения специальной военной операции уничтожили подразделение пехоты ВСУ и сорвали очередную безуспешную попытку наступления украинских сил, не допустив их прорыва.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.