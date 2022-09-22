В стране и мире Евросоюз анонсировал восьмой пакет санкций против России Ян Брацкий Очередной санкционный пакет может включить в себя меры по введению потолка цен на российскую нефть. © Фото: Filip Radwanski, Keystone Press Agency, Global Look Press Читайте нас на: Власти Евросоюза готовы отменить право вето при голосовании по вопросам, касающимся антироссийских санкций, а также расширить списки ограничений в рамках восьмого пакета. «ЕС, безусловно, ускорит разработку восьмого пакета санкций... Несколько новых людей будут включены в списки. Также министры ЕС, скорее всего, обсудят... в ближайшие недели возможность отмены права вето для стран-членов при принятии решений о пакетах санкций в отношении России», - пишет РИА Новости, со ссылкой на информированный источник. Сообщается, что в новый пакет санкций войдет ряд мер, связанных с введением предельной стоимости цен на нефть. Ожидается, что Еврокомиссия представит пакет мер 28 сентября. Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал Евросоюз прекратить разговоры о восьмом пакете санкций против России и усугубляющих энергетический кризис мерах. Такой же позиции придерживается премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Недавно политик заявил, что отмена антироссийских санкций сразу снизит цены в Европе и усмирит инфляцию. Он также отметил, что в мире сложилось мнение о том, что негативное влияние от санкций оказалось даже больше, чем от конфликта на Украине. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика