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Евросоюз анонсировал восьмой пакет санкций против России

Ян Брацкий
02:30 22.09.2022
Очередной санкционный пакет может включить в себя меры по введению потолка цен на российскую нефть.
Евросоюз анонсировал восьмой пакет санкций против России
© Фото: Filip Radwanski, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Власти Евросоюза готовы отменить право вето при голосовании по вопросам, касающимся антироссийских санкций, а также расширить списки ограничений в рамках восьмого пакета.  

«ЕС, безусловно, ускорит разработку восьмого пакета санкций... Несколько новых людей будут включены в списки. Также министры ЕС, скорее всего, обсудят... в ближайшие недели возможность отмены права вето для стран-членов при принятии решений о пакетах санкций в отношении России», - пишет РИА Новости, со ссылкой на информированный источник.

Сообщается, что в новый пакет санкций войдет ряд мер, связанных с введением предельной стоимости цен на нефть. Ожидается, что Еврокомиссия представит пакет мер 28 сентября.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал Евросоюз прекратить разговоры о восьмом пакете санкций против России и усугубляющих энергетический кризис мерах. Такой же позиции придерживается премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Недавно политик заявил, что отмена антироссийских санкций сразу снизит цены в Европе и усмирит инфляцию. Он также отметил, что в мире сложилось мнение о том, что негативное влияние от санкций оказалось даже больше, чем от конфликта на Украине.

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