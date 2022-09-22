Орбан призвал власти ЕС отменить антироссийские санкции ради спасения собственной экономики

© Фото: Arne Immanuel Bänsch, dpa, Global Look Press

Отказ от санкционной риторики в отношении России и отмена ранее введенных против Москвы рестрикций сразу снизят цены в Европе и укротят инфляцию. Такого мнения придерживается премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Политик уверен, что в таком случае экономика Старого Света сможет восстановиться и избежать рецессии, вероятность которой в существующих реалиях крайне велика.

«Когда в Брюсселе в начале лета вводились эти санкции, евробюрократы обещали, что санкции ударят по России, а не по европейцам. С тех пор стало ясно, что введенные санкции наносят больший ущерб Европе, чем России», - приводит слова Орбана на совещании правящей коалиции партий Фидес и Христианско-демократической народной партии газета Magyar Nemzet.

Орбан призвал членов правящей коалиции сделать все возможное для отмены Европой антироссийских санкций до конца года.

В минувший вторник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал Евросоюз прекратить разговоры о восьмом пакете санкций против России и усугубляющих энергетический кризис мерах.

Он отметил, что в мире сложилось мнение о том, что негативное влияние от санкций оказалось даже больше, чем от конфликта на Украине. Большинство стран придерживаются именно такой точки зрения, поскольку «страдают от последствий санкционной политики», отметил министр. При этом, по его словам, ограничения уже доказали, что они гораздо болезненнее для Европы, чем для России, так как вызвали серьезную инфляцию, включая стремительный рост цен на энергоносители.