В статье отмечается, что в настоящий момент европейские страны переживают острый кризис, который был вызван резким ростом цен на энергоносители и их дефицитом.

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Страны Европейского союза приняли решение отказаться от введения потолка цен на российский газ в связи с заявлением президента России Владимира Путина. Об этом пишет издание The Telegraph.

«Брюссель не стал ограничивать цены на российский газ после предупреждения Путина о приостановке поставок в случае принятия подобного решения», - сказано в материале журналиста Тома Риса.

В статье отмечается, что в настоящий момент европейские страны переживают острый кризис, который был вызван резким ростом цен на энергоносители и их дефицитом.

«Министры в Брюсселе в экстренном порядке пытаются подготовиться к суровой зиме», - подытожил обозреватель.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что Россия не будет поставлять Европе энергоресурсы, если это будет невыгодно. По словам главы государства, западные страны не в том положении, чтобы диктовать свои условия. При этом Россия готова и дальше соблюдать контрактные обязательства.

Ранее обозреватель издания Politico выразил мнение, что политика российского президента Владимира Путина выигрывает в борьбе с санкциями стран Запада. Из-за этого Европе рано или поздно придется ослабить давление на Москву, уступив требованиям своего населения, которое недовольно ростом цен.