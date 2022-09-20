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В Венгрии призвали ЕС отказаться от восьмого пакета санкций против РФ

Анна Касаткина
11:31 20.09.2022
В мире сложилось мнение о том, что негативное влияние санкций оказалось больше, чем конфликта на Украине, заявил глава МИД страны Петер Сийярто.
В Венгрии призвали ЕС отказаться от восьмого пакета санкций против РФ
© Фото: Ilya Galakhov, GlobalLookPress
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Евросоюз должен прекратить разговоры о восьмом пакете санкций против России и усугубляющих энергокризис мерах. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Сийярто, который сейчас находится на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, разместил видеообращение в социальных сетях.

«ЕС должен прекратить упоминания восьмого пакета санкций и указания на те меры, которые сделают еще глубже кризис с поставками энергоносителей», - сказал он.

Сийярто отметил, что в мире сложилось мнение о том, что негативное влияние санкций оказалось даже больше, чем конфликта на Украине. Большинство стран придерживаются именно такой точки зрения, поскольку «страдают от последствий санкционной политики», отметил он. При этом, по его словам, ограничения уже доказали, что они гораздо болезненнее для Европы, чем для России, так как вызвали серьезную инфляцию, включая стремительный рост цен на энергоносители, уточняет ТАСС.

Глава венгерского МИД также назвал «пустой тратой времени» планы своих коллег из стран ЕС переломить это мнение на дискуссиях на сессии Генассамблеи, добавив, что главной целью следует четко определить «достижение мира».

Ранее в Венгрии заявили, что антироссийские санкции сделали Европу беднее, а Россию, напротив, богаче.

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