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Пушилин объяснил включение Медведчука в список на обмен его содействием освобождению бойцов

Тимур Шерзад
15:07 22.09.2022
По словам главы ДНР Дениса Пушилина, условия в 2014-2015 годах, когда Медведчук принимал участие в переговорном процессе, были не лучше, а где-то и даже хуже.
Пушилин объяснил включение Медведчука в список на обмен его содействием освобождению бойцов
© Фото: РИА Новости
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин объяснил включение Виктора Медведчука в список на обмен его содействием освобождению военнослужащих. 

«Мы знакомы с Виктором Медведчуком по переговорному процессу, но даже до начала минских переговоров он тоже уже принимал участие в том числе и в обмене пленных, поэтому здесь для нас было неким долгом, с учетом того, скольких ребят при его участии удалось освободить. А 2014-2015 годы мы все прекрасно помним, что условия были не лучше, а где-то даже хуже», - сказал Пушилин в эфире канала «Россия 24».

Ранее сообщалось, что один из украинских снарядов при очередном массированном обстреле центра Донецка попал прямо в автобус с людьми. Погибли люди, включая 14-летнего подростка.

Последствия этого обстрела, который велся специально по месту скопления мирных людей в Донецке, показал корреспондент «Звезды».

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