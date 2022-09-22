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Один из украинских снарядов при обстреле Донецка попал в автобус с людьми

Андрей Аркадьев
Павел Кутаренко
12:50 22.09.2022
Снарядами обстрелян местный рынок, много пострадавших, есть погибшие.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Типичный Донецк, Telegram
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Украинские военные обстреляли центр Донецка. Один из снарядов попал в автобус с людьми. На записи, которую публикуют местные Telegram-каналы, видно, что транспортное средство разворотило. Внутри автобуса и рядом с ним лежат тела погибших.

Власти города сообщают, под обстрел попал крытый рынок, много пострадавших. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что погибли как минимум пять человек. Позже появились данные о гибели шести человек, еще шесть человек получили ранения.

Также сообщалось, что на месте трагедии слышны звуки новых ударов и работы ПВО. Выжившие прятались в здании рынка.

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