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Корреспондент показал последствия украинского обстрела места скопления мирных людей в Донецке

Павел Кутаренко
Тимур Шерзад
13:22 22.09.2022
Съемочная группа «Звезды» обнаружила обломок снаряда. Предварительно это натовский калибр, 155 миллиметров. Осколок на момент его обнаружения все еще был горячим. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Украинская сторона массированно обстреливает Донецк - удар по центру города нанесен менее часа назад. Сообщается, что ВСУ нанесли удар прямо по крытому рынку. И все произошло днем, когда там было много людей. Наш корреспондент Павел Кутаренко одним из первых прибыл на место происшествия и вышел на прямую связь. 

«Сейчас, за моей спиной, лежат тела погибших. По последней информации, тут погибло три или четыре человека, информация уточняется. Также уезжало отсюда несколько скорых с ранеными, окровавленными людьми с минно-взрывными травмами», - прокомментировал корреспондент. 

Съемочная группа «Звезды» обнаружила обломок снаряда. Предварительно это натовский калибр, 155 миллиметров. Осколок на момент его обнаружения все еще был горячим. 

Один из снарядов ВСУ попал в автобус с мирными людьми. Транспортное средство полностью разворочено. Передняя часть автобуса сгорела. Внутри автобуса и рядом с ним лежат тела погибших. Рядом находятся автомобили, также пострадавшие от осколков. Очевидцы насчитали три или четыре прилета. 

«Опять, как по расписанию - в двенадцать, в пол-первого, в место, где в это время много людей, вновь прилетают снаряды. Здесь нет военных объектов. Здесь просто люди ехали, шли мимо, рядом. И тела погибших лежат на дороге», - заметил корреспондент.

По предварительной информации, снаряды упали рядом со входом в рынок. По еще проверяющейся информации, было несколько «прилетов» возле здания администрации, на уровне Артема. Люди видели вспышки в воздухе, напоминающие работу ПВО. 

Корреспондент подчеркнул, что каждый раз украинскими военнослужащими выбирается место, где много мирных граждан, где обычно гуляют люди.

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