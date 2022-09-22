В сгоревшем от обстрела ВСУ автобусе в центре Донецка погиб 14-летний подросток
Также депутат парламента ДНР уточнил подробности попадания снаряда в транспортное средство - автобус был поражен во время движения.
© Фото: Типичный Донецк, Telegram
В сгоревшем от обстрела ВСУ автобусе в центре Донецка погиб 14-летний подросток. Об этом сообщил ТАСС депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.
«В числе погибших в автобусе 14-летний ребенок», - сообщил Бердичевский.
Также депутат уточнил подробности попадания снаряда в транспортное средство - автобус был поражен во время движения.
Ранее публиковались кадры с места обстрела ВСУ крытого рынка в Донецке.
Кроме этого, корреспондент показал последствия украинского обстрела места скопления мирных людей в Донецке.