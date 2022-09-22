В стране и мире Материалы Следствия В сгоревшем от обстрела ВСУ автобусе в центре Донецка погиб 14-летний подросток Тимур Шерзад Также депутат парламента ДНР уточнил подробности попадания снаряда в транспортное средство - автобус был поражен во время движения. © Фото: Типичный Донецк, Telegram Читайте нас на: В сгоревшем от обстрела ВСУ автобусе в центре Донецка погиб 14-летний подросток. Об этом сообщил ТАСС депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский. «В числе погибших в автобусе 14-летний ребенок», - сообщил Бердичевский. Также депутат уточнил подробности попадания снаряда в транспортное средство - автобус был поражен во время движения. Ранее публиковались кадры с места обстрела ВСУ крытого рынка в Донецке. Кроме этого, корреспондент показал последствия украинского обстрела места скопления мирных людей в Донецке. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика