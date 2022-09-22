Море крови: опубликованы кадры с места обстрела ВСУ крытого рынка в Донецке

По предварительным данным, в результате трагедии погибли пять человек.

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Опубликовано видео с места обстрела украинскими военными крытого рынка в Ворошиловском районе Донецка. На кадрах видно, что раненые и погибшие люди лежат на дороге рядом со зданием рынка.

Кроме этого, по словам очевидцев, сейчас на месте трагедии слышны звуки новых ударов и работы ПВО. Выжившие прячутся в здании рынка.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что не менее пяти человек погибли при обстреле Донецка. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, при обстреле крытого рынка погибли как минимум пять человек. Данные уточняются», - отметил он.

Также, по предварительной информации, украинский снаряд попал прямо в пассажирский автобус.