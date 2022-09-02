Дыра в крыше, разрушенные стены: как выглядит дом в Донецке, где погиб мужчина после обстрела

Утром сообщалось, что украинские военные обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, а также Горловку.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Из-за обстрела Куйбышевского района Донецка погиб мужчина. Последствия попадания в один из жилых домов публикует «Звезда».

На кадрах видны следы разрушений, в крыше зияет огромная дыра, выбиты окна, разрушены стены и перекрытия, по полу разбросаны обломки стекла, валяются сломанные деревянные доски, фрагменты стены. Как утверждает один из местных жителей, обстрелы начались в 9 утра.

Утром сообщалось, что украинские военные обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, а также Горловку.

Ранее в сюжете «Звезды» мы рассказывали, как российские саперы для разминирования недалеко от аэропорта Мариуполя используют машину разминирования БМР-3М «Вепрь».