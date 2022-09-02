Взрывной «Вепрь»: кадры разминирования полей под Мариуполем с помощью БМР-3М

Машина оснащена тралом с электромагнитами, который используется для уничтожения дистанционно управляемых мин.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Российские саперы для разминирования полей недалеко от аэропорта Мариуполя используют машину разминирования БМР-3М «Вепрь», разработанную на основе танка Т-90. Машина уже успела «перемолоть» множество ловушек - об этом свидетельствуют небольшие повреждения крыльев.

«Трал предназначен для разминирования мин нажимного типа. Здесь установлены электромагниты - при заходе я их включаю, и на определенном радиусе, примерно метров 150, активируются дистанционно управляемые мины», - рассказал механик-водитель Пахом.

Ранее, перед 1 сентября, российские саперы проверили школы Мариуполя. Для этого используется самая современная техника - от комплекса «Сфера», что способен заменить в труднодоступных местах глаза и уши сапера, до робота-вездехода «Скарабей».

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов