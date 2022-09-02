В стране и мире Обстрел Донецка со стороны ВСУ привел к гибели мирного жителя Анастасия Бобылева Это произошло в Куйбышевском районе города. © Фото: Сергей Аверин, РИА Новости Читайте нас на: Штаб Теробороны ДНР сообщил о смерти мирного жителя из-за обстрелов со стороны украинских военных. В Куйбышевском районе Донецка погиб мужчина. «В результате обстрела ВФУ по ул. Рентгеновской в Куйбышевском районе Донецка погиб мужчина. Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности», - говорится в сообщении. Ранее стало известно об очередном обстреле в ДНР. Украина выпустила 14 снарядов калибром 152 мм. Под удар попали Кировский и Куйбышевский районы Донецка, а также Горловка. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика