Обстрел Донецка со стороны ВСУ привел к гибели мирного жителя
Это произошло в Куйбышевском районе города.
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Штаб Теробороны ДНР сообщил о смерти мирного жителя из-за обстрелов со стороны украинских военных. В Куйбышевском районе Донецка погиб мужчина.
«В результате обстрела ВФУ по ул. Рентгеновской в Куйбышевском районе Донецка погиб мужчина. Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности», - говорится в сообщении.
Ранее стало известно об очередном обстреле в ДНР. Украина выпустила 14 снарядов калибром 152 мм. Под удар попали Кировский и Куйбышевский районы Донецка, а также Горловка.