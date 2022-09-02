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Украинские военные снова обстреляли Донецк и Горловку

Анастасия Бобылева
10:42 02.09.2022
Под удар ВСУ попали Кировский и Куйбышевский районы Донецка, а также Горловка.
Украинские военные снова обстреляли Донецк и Горловку
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
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Со стороны ВСУ зафиксировали еще один обстрел населенных пунктов ДНР. Украинские военные выпустили 14 снарядов калибром 152 миллиметра. Об этом рассказал Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08.22 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 08.50 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра», - сообщает СЦКК.

Ранее стало известно еще об одном обстреле со стороны Украины. Пять снарядов «натовского» калибра попало по Донецку, еще три - по Горловке.

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