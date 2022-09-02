В ЦБ объяснили причины хранения части резервов РФ в долларах и евро

По словам Дмитрия Тулина, доллары и евро активнее всего использовались в международном и внутреннем обороте.

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Центробанк намеренно хранил часть российских резервов в долларах и евро - из-за их активного использования в обороте. Об этом заявил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин.

«Не было никакой возможности не держать часть резервов в долларах и евро, потому что именно эти валюты активнее всего использовались в международном и внутреннем платежном обороте страны», - заявил Тулин в интервью РБК.

При этом кредитование российских компаний тоже шло в этих валютах, отметил Тулин.

После начала специальной военной операции по защите республик Донбасса западные страны заморозили около половины золотовалютных резервов России - 300 миллиардов долларов. Также была заблокирована возможность проводить долларовые платежи по суверенному долгу России в американских банках. В Кремле подчеркнули, что данный запрет не может быть основанием для объявления в России дефолта.