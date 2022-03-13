Силуанов раскрыл объем замороженных Западом золотовалютных резервов РФ

Западные страны заморозили около половины золотовалютных резервов России - 300 миллиардов долларов. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«У нас общий объем резервов около 640 миллиардов долларов, около 300 миллиардов резервов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать», - сказал он в эфире программы «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия 1».

Ранее Силуанов рассказал, что все бюджетные обязательства, прежде всего, социальные будут исполняться в первоочередном порядке, у России есть для этого ресурсы.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине для защиты населения Донбасса, демилитаризации и денацификации страны. В связи с этим против РФ введен ряд жестких западных санкций.