Псаки: США стремятся поставить Россию перед выбором между дефолтом и тратой валюты

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Официальный Вашингтон стремится поставить Москву перед выбором между дефолтом и тратой оставшихся валютных резервов. С таким заявлением выступила представитель Белого дома Джен Псаки. Ранее стало известно, что США не позволят провести долларовые платежи по суверенному долгу России в американских банках.

«У России нет неограниченных ресурсов, особенно сейчас с учетом калечащих санкций, которые мы ввели. Им придется выбирать между истощением остающихся долларовых резервов, тратой новых поступлений или дефолтом», - сказала Псаки в ходе брифинга.

Целью американской администрации Псаки назвала «истощение ресурсов» России и стремление поставить ее национальную экономику «на грань коллапса».

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что западные страны заморозили около половины золотовалютных резервов России - 300 миллиардов долларов.

Оценивая санкционную политику Запада, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что санкции США и ЕС для России - это не фатальные трудности. По его словам, санкции, которые были введены западными странами в адрес РФ в связи с событиями на Украине, не спровоцируют коллапс в отечественной экономике. Медведев отметил, что у России есть все возможности для своего развития, а также партнерские связи с дружественными странами.