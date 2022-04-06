Песков: никаких оснований для реального дефолта нет
Пресс-секретарь Владимира Путина Песков заявил об отсутствии оснований для реального дефолта в России.
«Теоретически, конечно, может быть организована какая-то дефолтная ситуация, но это чисто искусственная ситуация. Никаких оснований для реального дефолта нет даже и рядом», - сказал он.
Песков добавил, что РФ обладает всеми необходимыми ресурсами для обслуживания своих долгов, однако значительные суммы российских резервов заблокированы в зарубежных государствах.
По сведениям главы Минфина РФ Антона Силуанова, западные страны заморозили около половины всех золотовалютных резервов России.
Официальный Вашингтон стремится поставить Москву перед выбором между дефолтом и тратой оставшихся валютных резервов. С таким заявлением выступила представитель Белого дома Джен Псаки. Ранее стало известно, что США не позволят провести долларовые платежи по суверенному долгу России в американских банках.