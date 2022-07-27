Reuters узнал сроки, в которые G7 хочет установить потолок цен на российскую нефть

В июне страны G7 заявили, что рассмотрят возможность установления предельных цен на российскую нефть, чтобы ограничить доходы РФ от ее продажи.

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Ограничения цен на российскую нефть могут быть введены к 5 декабря одновременно со вступлением в силу санкций Евросоюза. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника в G7.

«Цель заключается в том, чтобы соответствовать срокам, которые уже установил ЕС», - сказал он.

В июне страны G7 заявили, что рассмотрят возможность установления предельных цен на российскую нефть, чтобы ограничить доходы РФ от ее продажи. Предполагается, что стоимость будет установлена намного ниже рыночной, однако превысит затраты на добычу.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что цены на нефть в случае ограничения стоимости российской «взлетят до небес». По его словам, западные страны наступают «на те же грабли», что и с газом.