Страны G7: запрет российской нефти возможен, если цена не будет согласована

Страны Группы семи не исключают полный запрет транспортировки по морю российской нефти и нефтепродуктов по всему миру, кроме случаев закупки нефти по демпинговым ценам.

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Лидеры стран Группы семи (G7) готовы рассмотреть вариант полного табу на транспортировку по морю российской нефти и нефтепродуктов по всему миру. Исключение может быть сделано только для случаев закупки нефти по демпинговым ценам и для стран "наиболее уязвимым" с энергетической точки зрения. Об этом сообщается в коммюнике "семерки", распространенном 2 августа МИД Великобритании.

"Мы остаемся привержены рассмотрению ряда подходов, в том числе вариантов полноценного запрета на все услуги, которые позволяют (осуществлять - Прим. ред.) транспортировку российской нефти, доставляемой морем, и нефтепродуктов на глобальном уровне, только если нефть не закупается по цене, согласованной при консультациях с международными партнерами, или ниже нее", - текст коммюнике приводит ТАСС.

Кроме того, министры энергетики стран G7 считают возможным зафиксировать предельные цены на российскую нефть, чтобы стабилизировать мировой рынок и минимализировать негативные последствия для стран с низким и средним доходом.

Ранее Bloomberg сообщало, что США обсуждают вариант установки предельной цены на нефть из России на уровне 40-60 долларов за баррель.



