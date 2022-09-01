Опубликованы кадры прибытия миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

В первую очередь делегация проведет первичный осмотр всех шести энергоблоков станции.

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Корреспондент телеканала «Звезда» Михаил Аброськин запечатлел прибытие миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию. Эксперты прибыли на девяти белых внедорожниках с символикой ООН.

Первым делом делегация проведет первичный осмотр всех шести энергоблоков станции. Одним из первых машину покинул лидер делегации Рафаэль Гросси. Учитывая опасность обстрелов со стороны ВСУ, все члены миссии должны носить бронежилеты во время пребывания на станции.

Ранее в Минобороны России заявили о готовности обеспечить безопасность работы миссии МАГАТЭ. При этом Киев предпринял несколько попыток сорвать визит экспертов.