Глава МАГАТЭ назвал цель миссии на Запорожской АЭС

Рафаэль Гросси подчеркнул, что сейчас эксперты должны осмотреть объекты, сделав упор на аспекты ядерной и радиационной безопасности.

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Цель миссии Международного агентства по атомной энергии на Запорожской атомной электростанции состоит в ее защите от ядерной аварии. Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«У нас у всех одна цель - защита станции от ядерной аварии», - сказал он на встрече с сотрудниками ЗАЭС.

Гросси указал на необходимость осмотреть объекты на территории станции, уделив особое внимание аспектам ядерной и радиационной безопасности.

Ранее в Минобороны России обвинили ВСУ в обстреле ЗАЭС и безуспешной попытке захвата станции украинскими диверсантами. По данным российского военного ведомства, в результате четыре снаряда разорвались на удалении 400 метров от первого энергоблока, а обстрел велся с целью срыва приезда рабочей группы МАГАТЭ. Диверсанты после обнаружения были блокированы росгвардейцами и российскими военными.