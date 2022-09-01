В стране и мире Глава МАГАТЭ заявил, что организация сохранит постоянное присутствие на ЗАЭС Елизавета Потейчук Напомним, в ООН положительно оценили действия России по защите инспекторов МАГАТЭ в Запорожье. © Фото: Константин Михальчевский РИА Новости Читайте нас на: Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что организация сохранит свое постоянное присутствие на территории Запорожской атомной электростанции. «Конечно, еще многое нужно сделать. Моя команда остается. И самое важное - мы организуем здесь постоянное присутствие со стороны МАГАТЭ», - отметил Гросси в видео, опубликованном в его Twitter-аккаунте. Напомним, Рафаэль Гросси покинул территорию атомной станции. Кроме того, в ООН положительно оценили действия России по защите инспекторов МАГАТЭ в Запорожье. При этом представитель всемирной организации добавил, что сотрудники ООН не будут определять на атомной станции виновных в обстрелах. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика