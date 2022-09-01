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Глава МАГАТЭ заявил, что организация сохранит постоянное присутствие на ЗАЭС

Елизавета Потейчук
19:57 01.09.2022
Напомним, в ООН положительно оценили действия России по защите инспекторов МАГАТЭ в Запорожье.
Глава МАГАТЭ заявил, что организация сохранит постоянное присутствие на ЗАЭС
© Фото: Константин Михальчевский РИА Новости
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Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что организация сохранит свое постоянное присутствие на территории Запорожской атомной электростанции.

«Конечно, еще многое нужно сделать. Моя команда остается. И самое важное - мы организуем здесь постоянное присутствие со стороны МАГАТЭ», - отметил Гросси в видео, опубликованном в его Twitter-аккаунте.

Напомним, Рафаэль Гросси покинул территорию атомной станции. Кроме того, в ООН положительно оценили действия России по защите инспекторов МАГАТЭ в Запорожье. При этом представитель всемирной организации добавил, что сотрудники ООН не будут определять на атомной станции виновных в обстрелах.

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