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Усиление армии и частичная мобилизация: что обсудили на заседании Коллегии Минобороны России

Константин Исаев
22:18 21.09.2022
К спецоперации хотят привлечь 300 тысяч резервистов, а также планируется нарастить боевой состав ВДВ.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"
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В Министерстве обороны Российской Федерации готовы к проведению частичной мобилизации, объявленной президентом Владимиром Путиным. Об этом в среду на коллегии заявил глава ведомства Сергей Шойгу. Он поручил усилить меры безопасности на участках оповещения, приема и сбора призывников. Он уточнил, что к спецоперации хотят привлечь 300 тысяч резервистов, а еще нарастить боевой состав ВДВ. Министр отметил важную роль десантников.

«С первых дней СВО на соединения ВДВ возложены самые сложные и ответственные задачи. Десантники самоотверженно выполняют свой воинский долг, неизменно проявляя стойкость и мужество. Более 10 000 военнослужащих награждены государственными и ведомственными наградами, 21 удостоен звания героя РФ. Продолжаем наращивать и совершенствовать боевой состав ВДВ в качестве основной силы быстрого реагирования», - сказал на коллегии Сергей Шойгу.

Но и силам быстрого реагирования настало время укреплять позиции на огромном протяжении линии соприкосновения спецоперации, которая превышает 1000 километров. Главная часть сегодняшней коллегии Министерства обороны была посвящена объявлению Владимиром Путиным частичной мобилизации. 

 «Сегодня Президентом Российской Федерации подписан Указ об объявлении частичной мобилизации в России. База мобилизационного развёртывания соединений и воинских частей, военных комиссариатов и аппарат усиления к мобилизации готовы. Настало время на практике применить опыт, полученный в ходе ежегодных стратегических учений. Необходимо своевременно и качественно организовать оповещение граждан, усилив меры противодействия провокациям и противоправным действиям, а также охрану участков оповещения, пунктов приёма и сбора граждан. Мобилизованные граждане будут иметь статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, и соответствующий уровень денежного содержания», - отметил министр обороны.

Всего планируется призвать 300 000 резервистов, прошедших срочную службу, имеющих боевой опыт и военно-учетную специальность. Перед отправкой в соединения они обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку, в том числе, с учётом опыта полученного в спецоперации.

 «Сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса получат отсрочку от призыва на период работы в этих организациях. Командующим войсками военных округов организовать тесное взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по обеспечению призыва граждан по мобилизации», - добавил Сергей Шойгу.

Министр обороны в очередной раз подчеркнул, что проведение СВО – мера исключительно вынужденная. Все шаги, предпринимаемые оборонным ведомством, являются ответом на непрекращающуюся экспансию западных стран и открытую военную помощь НАТО власти Украины.

 «Коллективный запад во главе с США продолжает военно-политический курс на сдерживание РФ и её союзников, проводит агрессивную политику путём военной помощи и всесторонней поддержке ВСУ, в том числе прямыми поставками различных вооружений и боеприпасов. Блок НАТО продолжает продвигаться к российским границам за счёт расширения числа его участников. В этих условиях для обеспечения безопасности нашего государства, верховный главнокомандующий принял решение с 1 января 2023 года увеличить численность ВС на 137 000 военнослужащих, которыми будут укомплектованы новые воинские формирования», - заявил на коллегии министр.

Увеличение численности российской армии требует и строительства новых военных городков, возведения жилья, организации полигонов и множества других объектов, необходимых для несения службы.

 «Продолжается развитие военной инфраструктуры. В этом году планируется ввести более 100 зданий и сооружений в интересах 4-х соединений и рязанского воздушно-десантного училища. Это позволит обеспечить надлежащее хранение и обслуживание техники, создать комфортные условия для личного состава», - сказал Сергей Шойгу.

Так же на совещании были рассмотрены пути совершенствования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, проводимых в интересах оборонного ведомства.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин поддержал решение о проведении референдумов о вхождении в состав РФ в республиках Донбасса, а также на территориях Украины, которые контролируют силы ВС РФ, ЛНР и ДНР.

Также глава государства объявил частичную мобилизацию.

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