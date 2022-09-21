В стране и мире Путин заявил, что цель Запада - разобщить и уничтожить Россию Андрей Аркадьев Кроме того, в России с сегодняшнего дня объявляется частичная мобилизация, добавил глава государства. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Цель Запада - разобщить и уничтожить Россию, заявил президент страны Владимир Путин. «Цель этого Запада - ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге нашу страну. Они уже прямо говорят о том, что в 1991 году смогли расколоть Советский Союз, а сейчас пришло время и самой России, что она должна распасться на множество смертельно враждующих между собой регионов и областей», - сказал глава государства в телеобращении. Путин добавил, что Россия поддержит решения о проведении референдумов, которые примут жители народных республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, в России с сегодняшнего дня объявляется частичная мобилизация. Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС РФ. Соответствующий указ подписан. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика