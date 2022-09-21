Путин заявил, что военные проявляют патриотические качества ради спасения людей в Донбассе

По словам Владимира Путина, за 1160 лет было твердо усвоено, что для России смертельно опасно даже на время ослабить свой суверенитет, отказаться от национальных интересов.

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что патриотизм лежит в сути природы народа России.

«Быть патриотом - суть природы и характера российского народа. Сейчас, в ходе спецоперации, наши герои, солдаты и офицеры, добровольцы, проявляют именно такие, высшие человеческие качества. бьются отважно, плечом к плечу, как братья. Ради спасения людей Донбасса. Ради мирного неба для наших детей и внуков. Ради родной страны, которая всегда будет только свободной и независимой», - сказал Путин, выступая на мероприятии, посвященном 1160-летию Великого Новгорода.

По словам Владимира Путина, за 1160 лет было твердо усвоено, что для России смертельно опасно даже на время ослабить свой суверенитет, отказаться от национальных интересов.

«Больше таких ошибок от нас не дождутся», - подчеркнул Путин.

Ранее президент объявил о проведении частичной мобилизации. Также он пообещал использовать все имеющиеся в распоряжении средства для защиты России.

Тем временем в Совфеде оценили возможность применения РФ ядерного оружия.