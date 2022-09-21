В Совфеде оценили возможность применения РФ ядерного оружия

По словам зампреда Совфеда Константина Косачева, никакие варианты нельзя исключать в случае агрессии Запада.

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Российское ядерное оружие никому не угрожает, выбор в данной ситуации стоит за западными странами. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в комментарии «Звезде».

«Ситуация, до тех пор, пока будут соблюдаться те условия применения ядерного оружия, которые изложены в соответствующей российской концепции, наше ядерное оружие никому не угрожает», - сказал он.

При этом Косачев пояснил, что если действия Запада будут носить агрессивный характер по отношению к РФ и угрожать российской государственности, то «никакие варианты исключать нельзя».

«Выбор в данном случае не за Россией. Выбор в данном случае за Западом. Если он остановится у красной черты, никому ничего не угрожает», - подчеркнул Косачев.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия располагает различными средствами поражения, при угрозе своей территориальной целостности и для защиты народа страна готова их применить.