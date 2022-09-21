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Путин пообещал использовать все имеющиеся в распоряжении средства для защиты России

Анна Касаткина
09:12 21.09.2022
Президент напомнил о высказываниях лидеров ведущих государств НАТО о допустимости применения ядерного оружия против РФ.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Россия располагает различными средствами поражения, при угрозе ее территориальной целостности и для защиты народа она, безусловно, его применит. Об этом в выступлении перед нацией заявил президент России Владимир Путин.

Президент обратился к лидерам ведущих государств НАТО, напомнив об их высказываниях о возможности и допустимости применения ядерного оружия против РФ.

«Наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф», - сказал президент.

Во время обращения к нации Путин также объявил о проведении частичной мобилизации в России.

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