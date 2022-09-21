Шойгу поручил командующим округов организовать взаимодействие с исполнительной властью по обеспечению мобилизации
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил командующим округов организовать взаимодействие с исполнительной властью по обеспечению мобилизации.
«Командующим войсками военных округов организовать тесное взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по обеспечению призыва граждан по мобилизации. Директива мною подписана, задания всем субъектам определены, указания Генерального штаба по порядку проведения мобилизационных мероприятий в войска и силах отданы. Поручаю приступить к исполнению», - сказал он на заседании коллегии Минобороны.