Армия Шойгу поручил командующим округов организовать взаимодействие с исполнительной властью по обеспечению мобилизации © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил командующим округов организовать взаимодействие с исполнительной властью по обеспечению мобилизации. «Командующим войсками военных округов организовать тесное взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по обеспечению призыва граждан по мобилизации. Директива мною подписана, задания всем субъектам определены, указания Генерального штаба по порядку проведения мобилизационных мероприятий в войска и силах отданы. Поручаю приступить к исполнению», - сказал он на заседании коллегии Минобороны. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика