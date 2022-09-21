Ограниченно годных не будут призывать в рамках частичной мобилизации

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Ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Точенов заявил, что ограниченно годные к службе не могут быть мобилизованы. Он уточнил, что их не будут призывать согласно закону.

«Есть закон, тут даже указ ни при чем. Если ограниченно годен к строевой, нестроевой... там есть градация. Но в никакие зоны боевых действий этих людей не пошлют», - отметил Точенов, передает РИА Новости.

Он напомнил, что данные нормы прописаны в законе о всеобщей воинской обязанности.

«В пределах 300 тысяч мобилизация только тех, кто служил, имел боевой опыт, о студентах речи вообще не идет», - добавил он.

В среду, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин во время обращения к нации объявил о проведении частичной мобилизации в России. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку.

Позже глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ВС РФ планируется призвать 300 тысяч резервистов. По его словам, под мобилизацию подпадут отслужившие люди, в первую очередь с боевым опытом, имеющие военно-учетную специальность. Cтудентов и учащихся вузов частичная мобилизация не коснется.