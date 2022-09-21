Шойгу объявил о готовности Минобороны России к частичной мобилизации

По словам главы МО, настало время на практике применить опыт, который был получен в ходе ежегодных стратегических учений.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о готовности военного ведомства России к частичной мобилизации.

«База мобилизационного развертывания соединений и воинских частей, военных комиссариатов и аппарат усиления к мобилизации готовы», - подчеркнул Шойгу на заседании коллегии Министерства обороны РФ.

По его словам, настало время на практике применить опыт, который был получен в ходе ежегодных стратегических учений.

«Необходимо своевременно и качественно организовать оповещение граждан, усилив меры противодействия провокациям и противоправным действиям», - также уточнил министр обороны.

Шойгу отметил, что на данный момент задания всем субъектам уже определены, указания Генштаба по порядку проведения мобилизационных мероприятий в войска и силы отданы.

Напомним, в среду, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин во время обращения к нации объявил о проведении частичной мобилизации в России. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку.

Позже Сергей Шойгу заявил, что в ВС РФ планируется призвать 300 тысяч резервистов. Работа по призыву будет проводиться планово.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Николай Баранов