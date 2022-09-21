В Кремле заявили, что решений об изменении статуса СВО и военном положении нет
В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация.
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Решений о введении военного положения в России и изменения статуса специальной военной операции не принималось. Об этом в интервью ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Никаких решений на этот счет не было», - сказал он.
В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется призвать 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса. Под мобилизацию попадают служившие люди, в первую очередь, с боевым опытом и воинской учетной специальностью. Призывники и студенты вузов, ограниченно годные к военной службе граждане мобилизации не подлежат.