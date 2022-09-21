Шойгу заявил, что мобилизованные будут иметь статус и денежное содержание военнослужащих по контракту

Как заметил министр обороны России, настало время на практике применить опыт, получаемый войсками в ходе ежегодных стратегических учений.

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что попавшие под частичную мобилизацию граждане будут иметь статус и денежное содержание военнослужащих по контракту.

«Мобилизованные граждане будут иметь статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, и соответствующий уровень денежного содержания», - сказал Шойгу на заседание коллегии Минобороны.

По его словам, база мобилизационного развертывания соединений и воинских частей, военных комиссариатов и аппарат усиления к мобилизации готовы.

Как заметил министр обороны, настало время на практике применить опыт, получаемый войсками в ходе ежегодных стратегических учений.

При этом Сергей Шойгу отметил, что сотрудники предприятий ОПК получат отсрочку от призыва на период работы в своих организациях.

Кроме этого, он поручил командующим войсками военных округов организовать тесное взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов России по обеспечению призыва по мобилизации.

Также Шойгу отметил, что он подписал директиву, в которой определены заданиям всем субъектам и приведены указания Генштаба по порядку проведения мобилизационных мероприятий.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов