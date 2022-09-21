Армия Шойгу: настало время на практике применить опыт, полученный в ходе ежегодных стратегических учений Министр напомнил, что сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении частичной мобилизации. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Опыт, полученный российскими военными во время проведения стратегических учений, сейчас необходимо применить на практике, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «База мобилизационного развертывания соединений и воинских частей, военных комиссариатов и аппарат усиления к мобилизации готовы. Настало время на практике применить опыт, полученный в ходе ежегодных стратегических учений», - сказал глава российского военного ведомства. Министр напомнил, что сегодня в России объявляется мобилизация, соответствующий указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее об этом Путин сообщил в телеобращении к россиянам и обвинил страны Запада в попытке уничтожить Россию. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика