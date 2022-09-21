Шойгу: настало время на практике применить опыт, полученный в ходе ежегодных стратегических учений
Министр напомнил, что сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении частичной мобилизации.
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Опыт, полученный российскими военными во время проведения стратегических учений, сейчас необходимо применить на практике, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«База мобилизационного развертывания соединений и воинских частей, военных комиссариатов и аппарат усиления к мобилизации готовы. Настало время на практике применить опыт, полученный в ходе ежегодных стратегических учений», - сказал глава российского военного ведомства.
Министр напомнил, что сегодня в России объявляется мобилизация, соответствующий указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее об этом Путин сообщил в телеобращении к россиянам и обвинил страны Запада в попытке уничтожить Россию.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов