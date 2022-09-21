В Кремле ответили на вопрос по тому, кто имеет право на отсрочку от частичной мобилизации
Как уточнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, категории граждан
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В Кремле ответили на вопрос по тому, кто имеет право на отсрочку от частичной мобилизации. Это сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Категории граждан, которым предоставляется право на отсрочку определяется правительством РФ. Это будет определено правительством. Естественно, в кратчайшие сроки», - ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что цель Запада - разобщить и уничтожить Россию.
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