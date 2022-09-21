В стране и мире В Кремле ответили на вопрос по тому, кто имеет право на отсрочку от частичной мобилизации Тимур Шерзад Как уточнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, категории граждан © Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress Читайте нас на: В Кремле ответили на вопрос по тому, кто имеет право на отсрочку от частичной мобилизации. Это сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Категории граждан, которым предоставляется право на отсрочку определяется правительством РФ. Это будет определено правительством. Естественно, в кратчайшие сроки», - ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что цель Запада - разобщить и уничтожить Россию. Также в Совете Федерации оценили возможность применения РФ ядерного оружия В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика