Совфед после референдумов обеспечит вступление ЛДНР и освобожденных территорий в состав РФ в максимально сжатые сроки

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Совету Федерации России в рамках своих полномочий необходимо будет провести большую работу по присоединению к РФ ЛДНР и освобожденных территорий Украины, если они сделают такой выбор. Об этом на заседании Совфеда заявила спикер Валентина Матвиенко.

«В случае если люди выскажутся за присоединение к России, нам с вами в ближайшее время предстоит большая напряженная работа, которую нам нужно профессионально, в максимально сжатые сроки, в рамках своих конституционных полномочий», - сказала она.

Ранее проведение референдумов на освобожденных территориях Украины и в Донбассе поддержал президент России Владимир Путин.

О намерении провести голосование по вхождению в состав РФ объявили Луганская и Донецкая народные республики, Херсонская и Запорожская области. Референдумы будут проходить с 23 по 27 сентября.