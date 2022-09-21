Путин поддержал решение о проведении референдумов на освобожденных территориях Украины
Президент РФ Владимир Путин поддержал решение о проведении референдумов на освобожденных территориях Украины.
«Мы сделаем все, чтобы обеспечим все условия для проведения. Мы поддержим решение, которое они примут», - сказал глава государства в телеобращении.
Цель специальной военной операции, которую проводят ВС РФ, - освобождение территории Донбасса, и она остается неизменной, добавил Путин.
Кроме того, в России с сегодняшнего дня объявляется частичная мобилизация. Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС РФ.
Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.