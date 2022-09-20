Сальдо обратился к Путину с просьбой рассмотреть вход Херсонской области в РФ

Он отметил, что решение о референдуме приняли в рамках нормы о праве на самоопределение и в связи с неонацистской политикой Киева.

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Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой поддержать выбор жителей региона о самоопределении, а также о вхождении в состав РФ. Он отметил, что решение о референдуме приняли в рамках нормы о праве на самоопределение и в связи с неонацистской политикой Киева.

Напомним, сегодня глава ДНР Денис Пушилин обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вхождение республики в состав РФ, если за это жители проголосуют на референдуме. Голосование пройдет с 23 по 27 сентября.

Также вскоре к Владимиру Путину планирует обратиться глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Он попросит принять ЛНР в состав Российской Федерации.

Референдум готовы провести и в Запорожской области. Голосование там может пройти в ближайшие дни.